Darkest Dungeon: Termin und Details zum Xbox-One-Release

PC Switch XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Darkest Dungeon ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach der Veröffentlichung von Darkest Dungeon (Testnote: 8.0) für die Nintendo Switch im vergangenen Monat hat Red Hook Studios nun auch einen Release-Termin für die Xbox-One-Version des knackigen Dungeon-Crawler-Rollenspiels bekanntgegeben. Das Spiel wird nach Angaben des Entwicklers ab dem 28. Februar 2018 für die Microsoft-Konsole erhältlich sein. Die Vorbestellungsphase soll am kommenden Mittwoch, den 21. Februar 2018, beginnen.

Bis zum 29. April dieses Jahres wird der Titel zunächst in der „Crimson Edition“ zum reduzierten Preis von 24,99 US-Dollar im Xbox Game Store angeboten. Diese umfasst neben dem Hauptspiel auch den DLC The Crimson Court. Nach Ablauf der 60-tägigen Rabatt-Zeit wird die Crimson Edition aus dem Store verschwinden. Dann soll das Spiel in der normalen Fassung und in der 34,99 US-Dollar teuren „Ancestral Edition“ angeboten werden. Letztere wird neben dem Hauptspiel und dem Crimson-Court-DLC auch den zweiten Zusatzinhalt The Shieldbreaker enthalten, der ab dem Release-Tag der Xbox-One-Version auch separat für 3,99 US-Dollar für die Konsole angeboten wird. Der Einzelpreis für den Crimson-Court-DLC wird bei 9,99 US-Dollar liegen. Deutsche Preise wurden zwar noch nicht angegeben, dürften aber ähnlich ausfallen.

Wie die Entwickler in den dazugehörigen FAQs erklären, wird es keine Möglichkeit geben, die Spielstände von anderen Versionen des Spiels auf die Xbox-One-Fassung (oder anders herum) zu übertragen. Kompletten Neueinsteigern empfehlen die Macher das Spiel zunächst ohne den Crimson-Court-DLC zu spielen. Ihr könnt auch die Verbesserungen des DLCs, wie etwa die neuen Gebäude für die Stadtverbesserung, ohne die restlichen Inhalte im Hauptspiel aktivieren. Der DLC lässt sich zudem jederzeit komplett aktivieren und wird bei einem laufenden Spiel in die Speicherfunktion integriert. Mods werden nach Angaben der Entwickler nicht unterstützt.