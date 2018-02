The Last of Us - Part 2: Entwickler zeigen Hund im Mocap-Anzug

The Last of Us - Part 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter (@Neil_Druckmann)

Das Team von Naughty Dog arbeitet nach wie vor fleißig an The Last of Us - Part 2 und ist derzeit offenbar mit den Motion-Capture-Aufnahmen beschäftigt. Auf Twitter hat nun der Autor und Game Director Neil Druckmann ein neues Bild veröffentlicht, das einen Hund in einem Mocap-Anzug zeigt. Das Bild hat der Macher mit dem Hashtag #YearOfTheDog versehen.

Ob die Entwickler damit andeuten, dass die Protagonisten in The Last of Us - Part 2 einen tierischen Begleiter zur Seite gestellt bekommen, oder es einfach nur heißt, dass es den Vierbeiner einfach nur als nette Ergänzung im Spiel geben wird, verrät der Tweet nicht. Seit dem Release des ersten Trailers spekulieren die Fans darüber, dass Joel tot sein könnte und Ellie sich deswegen nun auf einer Rachemission befindet. Möglicherweise wird der Hund, ähnlich wie zuletzt in Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (Testnote: 8.5) oder demnächst in Far Cry 5 (Preview) eine wichtige Ergänzung zum Gameplay (Stealth, Erkundung) sein.