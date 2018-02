Guns, Gore & Cannoli 2: PC-Release-Termin und Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Der belgische Indie-Entwickler Crazy Monkey Studios hat einen konkreten Release-Termin für die PC-Version seines kommenden Mafia-Platformers Guns, Gore & Cannoli 2 bekanntgegeben. Der Titel wird demnach am 2. März via Steam zum Preis von 12,99 Euro erhältlich sein. Die Umsetzungen für Xbox One, PS4 und die Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

In der Fortsetzung des 2015 erschienenen Guns, Gore & Cannoli (im Arcade-Check) verschlägt es den berüchtigten Gangster Vinnie Cannoli nach Europa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Genaugenommen in das Jahr 1944. Während die USA sich auf den Konflikt vorbereitet, geht die Mafia wie üblich ihren Geschäften nach. Vinnie, der vor 15 Jahren das Thugtown-Massaker überlebte, wird von den losen Enden aus seiner Vergangenheit eingeholt, die ihn bis auf die blutigen Schlachtfelder Europas verfolgen. „Finde heraus, wer Vinnie wie einen Köter umher scheucht und aus all seinen Freunden Feinde werden lässt“, heißt es in der Beschreibung.

In Guns, Gore & Cannoli 2 werdet ihr euch sowohl im Einzel-, als auch im Koop- und Online-Modus für bis zu vier Spieler, austoben können. Die Entwickler versprechen eine verbesserte Charaktermobilität (360-Grad-Zielen, Doppelsprünge, Tritte, Sprungtritte, Ausweichrollen, Saltos, duale Pistolen und ein Waffenrad), sowie eine authentisch dargestellte Welt mit detailreichen Umgebungen und vielen Interaktionsmöglichkeiten. Weitere Details zum Spiel könnt ihr der Steam-Produktseite entnehmen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.