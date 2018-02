Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie schon in der letzten Woche, als wir euch fragten, ob ihr Spiele häufig vorbestellt, hat uns auch diese Woche eine Diskussion in unserer Community zu Kingdom Come - Deliverance zu einer Sonntagsfrage animiert. Dieses Mal geht es um das Thema Day-1-Patches, die im konkreten Fall des vor wenigen Tagen veröffentlichten Rollenspiels auf allen Plattformen Downloads von mehr als 20 GB – gefolgt von weiteren Patches in dieser Größenordnung – erforderten.

Dabei ist Kingdom Come - Deliverance natürlich kein Einzelfall. So gut wie jedes aktuelle Videospiel fordert euch heutzutage zu einem Download auf, nachdem ihr die Disc oder das Modul eingelegt habt. Von euch wollen wir nun aber wissen: Habt ihr euch mit dieser Situation notgedrungen abgefunden, machen euch selbst große Datenmengen aufgrund einer schnellen Internetanbindung eventuell gar nichts aus? Oder gehört ihr zu den Unglücklichen, die nur eine vergleichsweise langsame Datenleitung besitzen und mehrere Stunden auf den Download weniger Gigabytes warten müssen?

Vielleicht aber steht ihr Day-1-Patches auch aus einem weitsichtigen Grund kritisch gegenüber: Sollten die Konsolenhersteller irgendwann einmal ihre Onlinedienste abschalten, könnt ihr keine Patches mehr herunterladen und müsst mit den Fehlern in der Retailfassung leben. Neben der Umfrage würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr den Kommentarbereich zu Diskussionen mit anderen Usern nutzt.

An unserer Sonntagsfrage könnt ihr bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.