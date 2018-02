Remedy: P7 erscheint 2019, zweites Spiel in Arbeit und weitere Pläne

PC XOne

Remedy Entertainment, das Studio hinter Max Payne, Alan Wake (Testnote 8.5) und zuletzt Quantum Break (Testnote: 8.5), hat in seinem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht zum Fiskaljahr 2017 einen groben Release-Zeitraum für sein aktuelles Projekt P7 (Arbeitstitel) bekanntgegeben. Das Spiel, das derzeit in Zusammenarbeit mit dem italienischen Publisher 505 Games bei Remedy entsteht, ging zum Erscheinen des Fiskalberichts von der Vorproduktion in die Produktionsphase über und soll demnach im kommenden Jahr veröffentlicht werden.

Viel ist über P7 bisher noch nicht bekannt, nur, dass es sich dabei um ein „cineastisches Third-Person-Actionspiel für PC, Xbox One und die PS4 handelt. Der Titel wird mit der erweiterten Version der hauseigenen Northlight-Engine realisiert und soll aufgrund seiner (bisher nicht näher spezifizierter) Multiplayer-Features einen hohen Wiederspielbarkeitswert haben. Seitens der Entwickler heißt es in dem Geschäftsbericht diesbezüglich:

Wir haben die Northlight-Technologie, auf der unsere Spiele basieren, weiterentwickelt und auch unser Team verstärkt. Insbesondere die Technologien in den Bereichen Multiplayer, künstliche Intelligenz und Animationen, sowie unsere Entwicklungstools haben wichtige Fortschritte gemacht.

Wie es in dem Geschäftsbericht heißt, hat das Studio darüber hinaus neben P7 noch ein weiteres, noch nicht angekündigtes Projekt in der Entwicklung, das sich ebenfalls bereits in der Produktionsphase befindet. Zudem will das Unternehmen im Rahmen der eigenen Wachstumsstrategie demnächst noch mit der Entwicklung eines dritten Projekts beginnen. Dafür sollen zusätzliche Mitarbeiter rekrutiert und weitere Investitionen getätigt werden.