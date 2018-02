CI Games: Verkäufe von Sniper - Ghost Warrior 3, Studio wird kleiner

PC XOne PS4

Der polnische Entwickler und Publisher CI Games (ehemals City Interactive) gab kürzlich die Verkaufszahlen von Sniper - Ghost Warriors 3 (Testnote: 5.5) bekannt. Trotz der eher durchschnittlichen Wertungen der internationalen Presse bei der Veröffentlichung scheint der Titel eine treue Fanbase gefunden zu haben. Wie das Studio in seinem Finanzbericht angibt, ging der Titel weltweit mehr als eine Million Mal über die (digitalen und physischen) Ladentheken. Seitens CI-Games-CEO Marek Tyminski heißt es in dem offiziellen Statement dazu:

Sniper Ghost Warrior 3 war der größte Titel, den wir je entwickelt und veröffentlicht haben und trotz der mäßigen Medienkritik haben wir weiter hart daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern und es geschafft, damit relativ erfolgreich zu sein.

Das Unternehmen hatte für das Geschäftsjahr 2017 eine Umsatzprognose von 24 Millionen Euro aufgestellt und wie Tyminski bestätigte, war das vergangene Fiskaljahr für CI Games profitabel. Mit den eigenen finanziellen Mitteln und einer neuen Bankfinanzierung von mehr als acht Millionen Euro sei man laut dem Geschäftsführer für das weitere Wachstum in der Zukunft gut aufgestellt. Gleichzeitig gab CI Games eine erhebliche Verkleinerung seines Studios bekannt. Das ehemals mehr als 150 Entwickler umfassende Team besteht demnach nur noch aus 30 Mitarbeitern und soll „sein umfangreiches Netzwerk von Subunternehmern“ nutzen, um seinen nächsten (bisher noch nicht angekündigten) Taktik-Shooter zu entwickeln. Tyminski dazu:

Die Entscheidung, das Studio zu verkleinern, war die härteste, die ich in den letzten Jahren treffen musste. Es ist nie einfach, Freunde und Kollegen zu entlassen, mit denen wir jahrelang zusammengearbeitet haben. Ich glaube jedoch fest daran, dass es die beste Möglichkeit war, sich weiterzuentwickeln. Eine hohe Qualität ist nicht nur für unseren nächsten Taktik-Shooter, sondern für alle unsere zukünftigen Spiele extrem wichtig. Die Schwierigkeiten, mit denen wir bei der Entwicklung und dem Launch von Sniper - Ghost Warriors 3 zu kämpfen hatten, waren für uns wichtige Lektionen. Ab sofort setzen wir auf kleinere und schlankere Teams, um in dieser stark umkämpften Branche erfolgreich zu sein. Gleichzeitig sind wir auf die Bemühungen unseres Teams sehr stolz und möchten uns herzlich bei allen bedanken, die an der Entwicklung von Sniper - Ghost Warriors 3 beteiligt waren, denn ohne sie hätten wir es niemals gewagt, ein richtiges AAA-Spiel plattformübergreifend für eine weltweite Spielerschaft abzuliefern.

Tyminski gab zudem bekannt, dass CI Games sich aktuell in Verhandlungen mit diversen etablierten Studios für die Fortsetzung von Lords of the Fallen (Testnote: 7.5) befindet: „Wir hoffen diese Gespräche bald abschließen und in ein paar Monaten mit einem neuen Partner weitermachen zu können“. Lord of the Fallen sei ein sehr wichtiges Franchise für das eigene Portfolio und man freue sich darauf, die Erwartungen der Fans mit der Fortsetzung zu erfüllen.