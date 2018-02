GOG: Echtzeit-Strategie-Titel Dungeons 2 bis Sonntag gratis erhältlich

PC PS4 Linux MacOS

Das Echtzeit-Strategiespiel Dungeons 2 (in der Preview), welches im Jahr 2015 von Kalypso Media veröffentlicht wurde, ist noch bis zum 18. Februar um 15 Uhr kostenlos auf CD Projekts Vertriebsplattform GOG.com zu haben. Um den vom Klassiker Dungeon Keeper inspirierten Titel zu erhalten, müsst ihr lediglich ein kostenloses GOG-Konto besitzen und euch damit einloggen. Mit einem Klick auf die "Hol's Dir gratis"-Schaltfläche direkt auf der Shop-Frontseite wandert das Spiel direkt in eure Bibliothek.

In Dungeons 2 setzt ihr alles daran, euren Dungeon mithilfe diverser Monster gegen eindringende Helden zu verteidigen und auch an der Oberfläche Krieg gegen die Menschenstädte zu führen. Neben einer Einzelspielerkampagne mit zwei spielbaren Fraktionen werden auch vier kompetitive Mehrspielermodi per LAN und Internet angeboten.