Xenoblade Chronicles 2: Update 1.3.0 verschoben

Eigentlich wollte Monolith Soft das Update 1.3.0 für Xenoblade Chronicles 2 (Testnote: 8.0) bereits nächste Woche veröffentlichen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie das Studio jüngst über Twitter (via Nintendo Everything) bekannt gab, wird sich der Patch um rund zwei Wochen verspäten. Wie es heißt, wurde das Update aufgrund eines (nicht näher beschriebenen) Fehlers verschoben. Das Team benötigt mehr Zeit, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Der Patch wird demnach erst am 2. März 2018 zum Download bereitstehen. Mit der Aktualisierung wollen die Entwickler einen New-Game-Modus mit neuen Features, Fähigkeiten, Klingen sowie ein paar Verbesserungen (darunter bei der Sortierfunktion) implementieren. Die kompletten englischsprachigen Patchnotes findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben.