The Missing: Neues Projekt der D4-Macher offiziell angekündigt

Der Entwickler SWERY (Deadly Premonition, D4 - Dark Dreams Don't Die) hat mit The Missing das erste Projekt seines neuen Studios White Owls vorgestellt. Viel verrät er in dem Ankündigungsvideo, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet, bisher noch nicht, es werden lediglich Stimmungsbilder gezeigt und Hidetaka Suehiro (so SWERYs bürgerlicher Name) bringt seine Freude über die Zusammenarbeit mit Arc System Works zum Ausdruck.

In der Einleitung des Videos geht der Entwickler zumindest etwas auf den Namen des Spiels ein. So sagt er zu diesem:

Der Name The Missing hat viele Bedeutungen. Eine vermisste Person, jemand der spurlos verschwunden ist oder auch ein verlorener Gegenstand. Vielleicht geht es um deine große Liebe, oder einen Ort, den du wertschätzt. Fühlst du dich im alltäglichen Leben manchmal verloren? Dann ist The Missing etwas für dich.

Wir dürfen also gespannt sein, was SWERY plant. Betrachten wir seine bisherigen Werke, dürfen wir uns aber vermutlich auf eine gehörige Menge abgedrehter Ideen einstellen.