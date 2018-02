Kingdom Come - Deliverance: PS4-Patch 1.03 und Zahlen zur Entwicklung

PC XOne PS4 Linux MacOS

Warhorse Studios hat einen neuen Patch in der Version 1.03 für die PS4-Version von Kingdom Come - Deliverance (Preview, Stunde der Kritiker) veröffentlicht. Dieser soll unter anderem ein paar Anpassungen bei der Stealth-Mechanik, verschiedene Optimierungen und einige Quest-Fixes umfassen. Auch der Schmutz an den Charakteren im Spiel soll nicht mehr abrupt, sondern schrittweise erscheinen. PC-Spieler haben das Update bereits. Für die Xbox One (Version: 1.0.0.118) ist die Aktualisierung bisher noch nicht verfügbar, soll aber so schnell wie möglich folgen. Auf der Sony-Konsole müsst ihr rund 20 GB herunterladen. Der geplante umfangreiche Patch, der zahlreiche Quest-Fehler beheben und auch Probleme mit den Framerate-Drops beseitigen soll, wird, wie zuvor berichtet, innerhalb der nächsten zwei Wochen erscheinen.

Darüber hinaus wurde ein neues Video zum Spiel veröffentlicht, in dem der Studio-Mitgründer und Creative Director Daniel Vávra über die Herausforderungen bei der Erschaffung des Rollenspiels, der kritischen Anfangsphase und die Rettung des Studios durch Crowdfunding auf Kickstarter spricht. Dabei verrät er auch einige interessante Zahlen zu der Entwicklung.

Demnach wurde das Team dafür von ursprünglich zwei Dutzend auf mehr als 100 Entwickler aufgestockt. Diese haben insgesamt 740.000 Arbeitsstunden in den Titel investiert. Das Story-Script umfasst 1,1 Millionen Wörter in drei Sprachen (rund 110 Stunden an Aufnahmen für jede Sprache) und es wurden 35.000 Dialogzeilen geschrieben, von denen jede mit passenden Charakter-Emotionen (Gesichtsanimationen etc.) versehen wurde. Überdies sind rund zwei Stunden an Zwischensequenzen im Spiel, die von 50 Schauspielern aufgenommen wurden.

Die Anzahl der Quests und Aktivitäten liegt bei insgesamt 115. Die Spieldesigner haben 8.000 3D-Modelle erstellt und mehr als 1,5 Millionen Bäume in der Spielwelt platziert. Die Spielwelt wuchs im Verlauf der Entwicklung von ehemals neun auf 16 Quadratkilometer und beheimatet 2.300 einzigartige Charaktere, die etwa 700 verschiedene Kleidungsstücke tragen. Es wurden mehrere zehntausend verschiedene Animationen für den Titel aufgenommen (tausende davon allein nur für die Kämpfe). Das Spiel enthält knapp zwei Stunden orchestraler und mehrere Stunden prozedural generierter Musik sowie einige Volkslieder und sogar einen Symphonic-Black-Metal-Song. Während der Entwicklung wurden mehr als 40.000 Fehler behoben. Es wurden insgesamt 86 offizielle Videos veröffentlicht, darunter Entwicklerbeiträge, Trailer und Werbeclips.