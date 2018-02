Assassin's Creed Origins: Erkundungs-Modus erscheint nächste Woche

PC XOne PS4

Nächste Woche, am 20. Februar, wird ein DLC für Assassin's Creed Origins (im Test, Note: 9.0) erscheinen, in dem wir auf Erkundungstour gehen können. Konkret soll die Spielwelt im Alten Ägypten von sämtlichen Gefahren und Feinden bereinigt werden und wir können uns historische Informationen zu den Schauplätzen anhören und -sehen.

Insgesamt wird es 75 Touren geben, die in Zusammenarbeit mit Historikern und Ägyptologen gestaltet wurden. Um an diesen teilzunehmen, müssen wir entweder den Startpunkt in der Spielwelt aufsuchen oder aber wir wählen sie direkt auf der Karte aus. Thematisch behandeln die Touren verschiedenste Themengebiete: Pyramiden, die Römer, den Alltag der Menschen oder einfach das Land Ägypten sowie dessen Pflanzen- und Tierwelt.

Es wird keine Beschränkungen geben, welche Tour ihr wann spielen könnt, direkt von Beginn an sollen alle historischen Lehrgänge zur freien Verfügung stehen. Ebenso verhält es sich mit den spielbaren Charakteren, von denen es insgesamt 25 geben wird. Neben den Hauptcharakteren des Titels könnt ihr auch in die Rolle historischer Persönlichkeiten wie beispielsweise Cleopatra oder Julius Cäsar schlüpfen.

Das Update ist für Besitzer des Spiels kostenfrei, der Season Pass wird nicht benötigt. Solltet ihr Assassin's Creed Origins nicht besitzen, aber trotzdem Lust auf virtuellen Geschichtsunterricht haben, dann könnt ihr den Erkundungsmodus auch separat für 19,99 Euro erwerben.

Weitere Informationen zum Erkundungsmodus von Assassin's Creed Origins findet ihr (in englischer Sprache) in den Quellen.