Warcraft 3: Blizzard soll für Ende Februar eine Ankündigung planen

PC MacOS

Blizzard Entertainment soll zum Ende des laufenden Monats eine besondere Ankündigung für sein Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3 geplant haben. Das zumindest behauptet der russische Warcraft-3-eSport-Spieler Sergey „HawK“ Sherbakov. Wie dieser verriet wurde er von Blizzard zu einem Event in den USA eingeladen und müsse sich derzeit um ein Visum bemühen.

Laut Hawk sind noch andere Warcraft-3-eSportler dabei, darunter Dmitry Kostin, alias „Happy“, der sich derzeit in Serbien befinden soll (da es von dort aus leichter sei, ein US-Visum zu erhalten). Auch Andriy „Foggy“ Koren, ein ukrainischer Warcraft-3-eSportler, sowie der Niederländer Manuel Schenkhuizen, alias „Grubby“, sind eingeladen. Laut Sherbakov darf niemand darüber sprechen, was genau geplant ist. Die Ankündigung soll aber bis Ende Februar offiziell erfolgen. Die Spekulationen der Fans reichen derzeit von einem Warcraft 3: Remastered oder einer neuen Erweiterung rund um die Naga, über ein Warcraft-Handy-Strategiespiel (für das Blizzard in der Vergangenheit diverse neue Entwickler eingestellt hatte) bis Warcraft 4. Sollten Sherbakovs Aussagen stimmen, darf man durchaus gespannt sein, was uns erwartet.