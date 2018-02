Xbox One: Free Play Days mit kostenlosem Multiplayer am Wochenende

Microsoft bietet an diesem Wochenende (15. bis 18. Februar) die Free Play Days an. Als besonderen Service erhaltet ihr in diesem Zeitraum kostenlosen Multiplayer-Zugriff, das heißt, ihr benötigt kein Xbox-Live-Gold-Abo, um online gegen oder mit Freunden spielen zu können.

Auch zwei Spiele können während des Aktionszeitraums kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Es handelt es sich dabei um Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (im Test, Note 7.0) sowie die Basketball-Simulation NBA 2K18 von 2K Games.