Sea of Thieves: Stresstest für die Server an diesem Wochenende

Zum Piraten-RPG Sea of Thieves (im Angespielt-Bericht) vom britischen Studio Rare wird es an diesem Wochenende eine weitere Closed Beta geben. In der "Server Scale Test" genannten Phase möchte der Entwickler die Server einem Stresstest unterziehen und dabei bewusst Fehlersituationen provozieren, indem die Server gedrosselt und in verschiedenen Rechenzentren Ausfälle simuliert werden. Daher wird es während der Beta zu unterbrochenen Spielsessions, Login-Problemen und Fehlern im Ingame-Shop kommen. Ziel dieser Maßnahmen ist ein möglichst reibungsloser Launch des Spiels im nächsten Monat. Man möchte sichergehen, dass die Server der zur Veröffentlichung erwarteten Spielermenge standhalten.

An den Inhalten wird sich im Vergleich zur Ende Januar durchgeführten Closed Beta nichts ändern, denn die Entwickler sind weniger an Feedback zu den Gameplay-Inhalten statt an Serverdaten interessiert. Mitmachen können alle Xbox-Insider und Spieler, die bereits an der Closed Beta teilgenommen haben. Der Test läuft vom 16. bis zum 18. Februar, jeweils um 11 Uhr deutscher Zeit. Rare kündigte an, noch eine weitere Beta-Phase bis zur Veröffentlichung des Spiels anzubieten, welche dann umfangreichere Spielinhalte bieten soll. Ob es sich dabei um eine offene Beta handeln wird, stellten die Entwickler aber nicht klar. In den vergangenen Tagen hatten Dataminer nach einer Analyse des Programmcodes der Closed Beta Hinweise auf eine bevorstehende Open Beta gefunden.

Sea of Thieves soll am 20. März 2018 zum Preis von 69,99 Euro für die Xbox One und Windows-10-PCs erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch das Ankündigungsvideo zum Scale Test von Executive Producer Joe Neate anschauen.