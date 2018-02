GermanDevDays 2018: Termin und Anmeldung zur Entwicklerkonferenz

Mit den GermanDevDays hat der Publisher Assemble Entertainment in den letzten beiden Jahren eine deutschsprachige Entwicklerkonferenz etabliert, die sich nicht nur an Spieleentwickler, Branchenkenner und Studierende richtet, sondern auch für interessierte Besucher zugänglich ist. Jeweils mehr als 1.000 Besucher lauschten dabei den mehr als 30 Vorträgen sowie den diversen Podiumsdiskussionen rund um das Thema Spiele (siehe Galerie+ Die GermanDevDays in Frankfurt 2016 und Bericht von den 2. GermanDevDays in Frankfurt).

Aufgrund des enormen Erfolgs finden die GermanDevDays in diesem Jahr in größeren Räumlichkeiten statt. Am 23. und 24. Mai geben sich im Saalbau Gallus in Frankfurt am Main bekannte Größen der deutschen Spielentwicklung wie Teut Weidemann, der Gamestar-Chefredakteur Heiko Klinge und Vertreter der Entwickler Piranha Bytes und Deck 13 die Klinke in die Hand, um aus ihren Erfahrungen zu berichten. Das endgültige Programm steht zwar noch nicht fest und wird laufend aktualisiert, kann aber auf der Website des Veranstalters bereits eingesehen werden.

Solltet Ihr Interesse an einer Teilnahme haben, könnt ihr ab sofort auf der Internetseite der GermanDevDays euer Interesse an einer Teilnahme bekunden. Wenn ihr zu den auserwählten Teilnehmern gehören solltet, erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Einladung. Wie im Vorjahr ist die Konferenz jedoch nicht mehr vollkommen kostenfrei. Während insbesondere Studenten und Auszubildende kostenlos teilnehmen können, müssen Business- und Privatbesucher einen Ticketpreis von 119 Euro für beide Tage zahlen.