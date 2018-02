Bitmap Books kündigt neues Buch über Adventures an

Bitmap Books, der von Sam Dyer gegründete Verlag für Bücher über klassische Videospiele, hat auf seiner Website ein neues Buch angekündigt. Im Gegensatz zur letzten Veröffentlichung über den SNES soll das neue Projekt nicht über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert werden.

Das Buch von Gary Whitta trägt den Titel The Art of Point + Click Adventure Games. Whitta schrieb bereits für diverse britische Spielemagazine und arbeitete unter anderem an der ersten Staffel von The Walking Dead mit. Darüber hinaus war er auch am Drehbuch zu Rogue One: A Star Wars Story beteiligt.

Das Buch soll mindestens 400 Seiten umfassen und im Hardcover erscheinen. Zum momentanen Zeitpunkt ist die Planung noch nicht abgeschlossen, aber bereits zugesagt wurden unter anderem Gespräche mit Ron Gilbert, Simon Woodroffe, Tim Schafer und vielen anderen, so dass im Buch ungefähr 30 Interviews enthalten sein werden. Titel wie Toonstruck und Myst decken bereits ein großes Repertoire ab und sollen gemeinsam mit unbekannteren Vertretern einen umfassenden Rückblick auf ein altehrwürdiges Genre bieten.

Erscheinen soll The Art of Point + Click Adventure Games derzeitigen Planungen zufolge im Sommer dieses Jahres. Aktuell wird auf der Website ein Preis von 29,99 Britischen Pfund angegeben, was momentan einen Betrag von etwa 34 Euro bedeutet.