Landwirtschafts-Simulator 19 angekündigt - erste Details und Trailer

PC XOne PS4

Giants Software und Focus Home Interactive haben heute den Landwirtschafts-Simulator 19 für den PC und die Konsolen angekündigt. Wie Martin Rabl, der Marketing und Communication Manager von Giants Software, auf dem offiziellen Playstation Blog verrät, können sich die Fans der Reihe auf „die bisher tiefste und ganzheitlichste Farm-Erfahrung“ freuen.

Für den neuen Ableger der Serie versprechen die Entwickler unter anderem drei große Karten. Eine davon ist eine „rundum verbesserte“ Version der Südamerika-Umgebung Estancia Lapacho. Diese wurde überarbeitet, um von den Möglichkeiten der neuen Engine zu profitieren. Die anderen beiden Karten sollen in Kürze vorgestellt werden. Darüber hinaus soll der Titel dank neuen großen Marken die bisher umfangreichste Anzahl an Fahrzeugen der Spielreihe bieten. Euch erwarten darüber hinaus neue Farm Aktivitäten, Pferde als neue Tiere, neue Mechaniken, sowie neue Getreidesorten. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen.