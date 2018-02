Seit heute am Kiosk: Retro Gamer 2/2018

Zm Bersten gefüllt: Retro Gamer 2/18

Wer angesichts des aktuellen Angebots an neuen Titeln einmal eine Pause von Triple-A und Co. möchte, kann zurück in eine Zeit eintauchen, in der Spiele noch nicht über 20 GByte groß waren und dann noch mal einen über 20 GByte großen Day-1-Patch erforderten. In 20 GB hätte man vermutlich die Spiele der gesamten 80er Jahre unterbringen können, von allen Plattformen!Die Zeit, von der wir sprechen, ist aber nicht auf die 80er begrenzt: Grob von 1970 bis 1999 reicht die zeitliche Landschaft der Themen einer typischen Retro Gamer-Ausgabe, und ab und an stoßen wir auch ins aktuelle Jahrtausend vor. So auch, den ihr fast 200 Seiten stark seit heute am Kiosk findet.Immer zur zweiten Phase (also etwa dem letzten Monat vor Abgabe) einer Ausgabe hin überlegt sich GamersGlobal-Chefredakteur und Retro-Gamer-Projektleiter Jörg Langer, was sich denn auf dem Titel gut machen würde. Oft drängen sich zwei, drei Themen auf, manchmal steht es auch von Anfang an fest. Aber der Normalfall ist, zu schauen, was zu den größten und interessantesten Artikeln im Heft zählt, was sich vielleicht noch durch einen weiteren Artikel abrunden lässt, vor allem aber, was wohl am ehesten spontane Griffe zum Heft am Kiosk evozieren wird.Bei dieser gravitätischen Entscheidungsfindung fiel besagtem Herrn im Januar auf, dass der deutsche Retro Gamer zwar schon zigmal Mario und Nintendo-Kollegen auf dem Cover gefeatured hat (und es auch am 12.4. in einemzu Nintendo 8 Bit / 16 Bit wohl wieder so halten wird) – dass aber ein ganz wichtiger Mitbewerber bislang fehlte, zumindest als Hauptmotiv. Sorry, kleiner blauer Igel, war nicht so gemeint und ist hiermit hoffentlich wiedergutgemacht! Es geht aber nicht nur umin unserer Titelstory, sondern auch um die oft ruhm- und teils tränenreiche Geschichte von Sega.