Kingdom Come - Deliverance: Bereits über eine halbe Mio. Verkäufe

Am vergangenen Dienstag hat Warhorse Studios sein lang erwartetes Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Preview, Stunde der Kritiker) veröffentlicht. Nur zwei Tage nach dem Release kann der Entwickler einen ersten wichtigen Meilenstein verzeichnen. Wie der Creative Director Daniel Vávra im tschechischen Fernsehen (via Resetera) verriet, gingen in den zwei Tagen bereits mehr als eine halbe Million Exemplare über die weltweiten Ladentheken.

Allein über Steam wurden laut Studio-Mitgründer Martin Klíma bisher insgesamt rund 300.000 digitale Kopien verkauft und es konnten bisher zeitgleich mehr als 70,000 aktiven Spieler verzeichnet werden, womit der Titel in der Top-Ten der meistgespielten Spiele derzeit den siebten Platz belegt. Der exakte bisherige Höchststand soll laut Steam 75,480 Spieler sein. Konkrete Zahlen zu den Konsolenversionen sollen laut dem Studio in Kürze folgen.

Derzeit hat der Titel trotz des riesigen Day-One-Patches noch mit diversen, teilweise schweren, Bugs zu kämpfen, weshalb sich auch unser Test etwas verzögert. Das nächste Update soll laut den Entwicklern erst in rund zwei Wochen zum Download zur Verfügung stehen.