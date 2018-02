Ubisoft-CEO: „Kein neues Assassin's Creed dieses Jahr“

PC XOne PS4

Mit Assassin’s Creed Origins (Testnote: 9.0) hat Ubisoft nach zwei Jahren Pause einen sehr erfolgreichen neuen Serienteil abgeliefert. Der jährliche Veröffentlichungsplan, den der Spielehersteller mit vorherigen Teilen der Serie verfolgte, wurde nach dem eher schwachen Assassin’s Creed Syndicate (Testnote: 7.5) verworfen und wie Ubisofts CEO Yves Guillemot im Rahmen der jüngsten Telefonkonferenz mit den Investoren verriet, wird es dabei bleiben.

Demnach plant das Unternehmen dieses Jahr keinen neuen Ableger des Franchises auf den Markt zu bringen. Stattdessen möchte man sich weiterhin auf Origins fokussieren und die Käufer mit noch mehr Zusatzinhalten versorgen. „Ihr werdet erstaunt sein, was noch alles auf Assassin’s Creed Origins zukommt. Das ist alles, was wir derzeit sagen können“, so der Macher.

Wie er zudem anmerkte, würden die Spieler mit Origins fast doppelt so viel Zeit verbringen, wie mit den bisherigen Spielen der Serie. Mit mehr Zeit für den Feinschliff sei man in der Lage gewesen, seit August drei hochqualitative Titel auf den Markt zu bringen. „Wir haben die deutliche Aufstockung der Ressourcen, die für die Entwicklung immer größerer Spiele erforderlich sind, vollständig angenommen“, hieß es abschließend. Ubisofts Executive Director Alain Corre bezeichnete es als „eine erfolgreiche Rückkehr der Assassin's-Creed-Marke.