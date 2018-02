Warhammer - Vermintide 2: Release-Termin und Trailer zum Bounty-Hunter

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung des kommenden Multiplayer-Spiels Warhammer - Vermintide 2 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Wie der schwedische Entwickler Fatshark jüngst bekannt gab, wird der Titel schon im kommenden Monat, am 8. März 2018, für den PC erscheinen. Zuvor werden alle Vorbesteller des Spiels noch im Rahmen einer exklusiven Beta einen Blick auf das Spiel werfen können. Diese soll in knapp zwei Wochen, am 28. Februar beginnen. CEO Martin Wahlund dazu:

Als leidenschaftliche Fans des Warhammer-Franchises wollten wir schon immer eine Fortsetzung erschaffen, die sowohl der wunderschönen dunklen Atmosphäre der Welt treu bleibt, als auch neue Ideen und Erlebnisse für die Spieler bringt. Es war eine langjährige Arbeit, aber am 8. März freuen wir uns darauf, Helmgart gemeinsam mit Spielern von überall auf der Welt vor dem Bösen zu verteidigen.

Warhammer - Vermintide 2 wird auch für die beiden Konsolen Xbox One und die PS4 erscheinen. Wann genau, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Passend zur Bekanntgabe des PC-Release-Termins wurde auf YouTube auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Bounty Hunter in Aktion zeigt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.