Surviving Mars: Aufbauspiel ab März erhältlich // Vorbesteller-Aktion

PC XOne PS4 Linux MacOS

Surviving Mars ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Management-Strategiespiel Surviving Mars (zum Angespielt-Bericht) soll am 15. März 2018 erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden. Alle Vorbesteller erhalten mit der 39,99 Euro teuren Standard-Edition eine Reihe von exklusiven In-Game-Items. Neben der Standard- Edition wird das Aufbauspiel als Deluxe-Edition (49,99 Euro) und als First-Colony-Edition (74,99 Euro) auf PC, MacOS, Linux, PS4 und Xbox One erscheinen. Weiterhin hat Paradox angekündigt, dass zum Spiel in Zukunft zwei Expansionen und zwei Content-Packs erscheinen sollen.

Auf Steam gibt es zudem ein besonderes Angebot für alle Besitzer von Cities - Skylines (zum GG-Kurztest): Wer das Spiel in seiner Steam-Sammlung hat und Surviving Mars bis zum 31. März erwirbt, erhält 10 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis. Nachfolgend könnt ihr euch den veröffentlichten Pre-Order-Trailer anschauen.