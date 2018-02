The Evil Within 2: First-Person-Modus als Gratis-Update // Rabattaktion

PC XOne PS4

Besitzer des Survival-Horror-Actionspiels The Evil Within 2 (zum GG-Test, Note: 8.5) können es ab sofort aus der Ego-Perspektive erleben. Der Modus kann nach der Installation des Updates im Hauptmenü ein- und ausgeschaltet werden. Der Entwickler Tango Gameworks verspricht, dass ihr jederzeit zwischen der Third- und First-Person-Ansicht wechseln könnt. Allerdings soll der First-Person-Modus nicht überall zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus hat Bethesda den Preis für die digitale PC-, Xbox One- und Playstation-4-Version über die nächsten Tage um bis zu 50 Prozent gesenkt. Für die PC-Version auf Steam zahlt ihr aktuell 29,99 Euro. Die Xbox-One-Version kostet euch derzeit 35 Euro, während die Playstation-4-Version für 24,99 Euro angeboten wird. Die Rabattaktion für die PC-Version läuft noch bis zum 19. Februar und für die Konsolen-Versionen einen Tag länger, also bis zum 20. Februar. Steht eure Entscheidung über einen Kauf noch nicht fest, so könnt ihr zuerst eine Demo-Version herunterladen und ausprobieren. Diese ist auf allen Plattformen erhältlich und beinhaltet das erste Kapitel des Spiels, mitsamt dem First-Person-Modus.

Außerdem wurde zur Ankündigung ein frischer Trailer veröffentlicht, der euch einen Einblick in die neue Ego-Perspektive gewährt. Diesen könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.