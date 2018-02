Call-of-Duty-Film: Stefano Sollima (Sicario 2) als Regisseur im Gespräch

PC 360 XOne PS3 PS4

Call of Duty - Black Ops 3 ab 17,48 € bei Amazon.de kaufen.

Bild stammt aus Call of Duty - Black Ops 3 (Testnote: 8.5)

Die Planungen für den Film zum Call-of-Duty-Franchise schreiten weiter voran. Einem aktuellen Bericht von Variety zufolge sollen sich die Activision Blizzard Studios derzeit in Gesprächen mit dem italienischen Regisseur Stefano Sollima befinden. Dieser hat unter anderem die italienische TV-Serie Gomorrah für Sky inszeniert und wird mit dem Kinofilm Sicario 2 - Soldado dieses Jahr sein Hollywood-Debut feiern. Sollten die Verhandlungen fruchten, wird Sollima für die geplante Verfilmung der Kriegsshooter-Serie Platz auf dem Regiestuhl nehmen.

Der Call-of-Duty-Film wurde bereits 2015 angekündigt. Infos zur Besetzung oder konkrete Details zur Handlung gibt es aber bis heute noch keine. Für das Drehbuch ist Kieran Fitzgerald (Snowden, The Homesman, Sherlock Holmes 3) verantwortlich. Als Produzenten agieren Stacey Sher (Django Unchained, The Hateful Eight, Into the Badlands), Nick van Dyk (Skylanders Academy) und Activision-Blizzard-CEO und Präsident Bobby Kotick.