Gloomhaven: Deutsche Version wahrscheinlich / Vorbestellerrabatt

Der Brettspielverlag Feuerland Spiele wird, so wie es aktuell aussieht, das Rollenspiel-Epos Gloomhaven lokalisieren und noch in diesem Jahr in deutscher Sprache veröffentlichen. Dafür können sich interessierte Brettspieler ab sofort auf der Website des Verlags unverbindlich vorab registrieren und somit ihr Interesse bekunden. Sobald das Verfahren zur Vorbestellung dann losgeht, werdet ihr erneut informiert und könnt dann verbindlich zuschlagen. Gloomhaven wird laut Feuerland 150 Euro im Handel kosten, Vorbesteller zahlen 135 Euro inklusive Versand.

Bei Gloomhaven, erdacht von Isaac Childres, handelt es sich um die aktuelle Nummer 1 im Boardgame-Geek-Ranking und gilt in Fachkreisen momentan als Meilenstein unter den Brettspiel-Rollenspielen. Ihr erstellt dabei einen Charakter und nehmt, am besten im Team, Quests an, um euren Charakter zu leveln und für schwierigere Aufgaben vorzubereiten. Dabei glänzt das Spiel mit einer fantastischen Story, in dicker Heftform erzählt, und unzähligen Monster-Miniaturen, Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten. Der zehn Kilogramm schwere Spielekarton ist also randvoll gefüllt und sollte jeden analogen Rollenspieler begeistern können.