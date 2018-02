Daedalic: Neues Studio in München eröffnet - neues Spiel in Arbeit

PC PS3 PS4 iOS Linux MacOS

Daedalic Entertainment hat in der bayerischen Landeshauptstadt München ein neues Studio unter dem Label Daedalic Entertainment Bavaria eröffnet. Dieses wird laut dem Bericht von Games Wirtschaft am neuen Spiel des Deponia-Erfinders und Daedalic-Mitgründers Jan Müller-Michaelis, alias „Poki“, arbeiten. Mit der Gründung des Studios wurde auch die gesamte Belegschaft von Klonk Games übernommen, die in der Vergangenheit unter anderem das teilweise über Filmförderfonds Bayern finanzierte Spiel Shift Happens entwickelte.

Der Gründer von Kling Games, Oliver Machek, wird bei Daedalic Entertainment Bavaria als Studioleiter und Creative Director agieren, während Daedalics Chief Operating Officer Stephan Harms zusätzlich zu seinen Tätigkeiten auch die Geschäftsführung für das neue Studio übernimmt. Daedalic Entertainment gehört zu Bastei Lübbe. Für den Kölner Verlag ist das Studio in Bayern neben Hamburg und Düsseldorf bereits der dritte Daedalic-Standort in Deutschland. Details zum ersten Projekt von Daedalic Entertainment Bavaria gibt es derzeit noch nicht.