Konrad the Kitten erscheint am 23. Februar auch für PSVR

Bereits im August 2016 erschien mit Konrad the Kitten ein zuckersüßer VR-Titel für die HTC Vive und die Oculus Rift, bei dem ihr euch eine virtuelle Katze als Haustier halten könnt. Ihr müsst das Tier füttern, pflegen und zum Arzt bringen, es handelt sich quasi um eine Art Tamagochi.

Entwickler FusionPlay hat nun einen Termin bekannt gegeben, ab dem Konrad seine Fellknäuel auch auf der PSVR wieder hochwürgen wird. Ab dem 23. Februar ist es geneigten Spielern also möglich, auch mit der Playstation-Brille auf Kuschelkurs zu gehen. Natürlich ist auch der Plüschtier-Modus, bei dem ihr einen Controller an ein Stofftier bindet, woraufhin ihr dieses in den Arm nehmen könnt und das auch im Spiel anhand von Konrad seht, enthalten.