Star-Wars-Lizenz: Spricht Disney nur mit Ubisoft und Activision?

Disney soll sich angeblich aktuell in Gesprächen mit Ubisoft und Activision über die Entwicklung zukünftiger Star-Wars-Spiele befinden. Wie Cinelinx unter Berufung auf mehrere nicht näher genannte Quellen berichtet, soll der Lizenzinhaber unzufrieden mit der Arbeit von Electronic Arts sein. Laut den Insidern hat sich Disney an EA gewandt, weil der Publisher über die nötigen Ressourcen verfügt und man hoffte, dass der Spielehersteller mehrere Titel innerhalb eines kurzen Zeitraums auf den Markt bringen kann. In den vergangenen Jahren seien jedoch nur die beiden Star-Wars-Battlefront-Teile erschienen, mit denen Disney nicht sonderlich zufrieden sei.

So konnte Star Wars - Battlefront (Testnote: 8.5) als reines Multiplayer-Spiel aufgrund fehlender Singleplayer-Kampagne nicht so viele Spieler, wie erhofft begeistern. Zwar wurden mit den zusätzlichen DLCs einige tolle Inhalte ins Spiel gebracht, am Ende warteten die Fans jedoch nur noch darauf, was als Nächstes kommt. Star Wars - Battlefront 2 (Testnote: 8.0) habe nur noch für mehr Probleme gesorgt und durch seine Mikrotransaktionen so viel Kritik auf sich gezogen, dass große Medien und Regierungsvertreter darauf aufmerksam wurden und gesetzliche Regelungen für Lootboxen forderten. Auch die jüngsten Jahresberichte von EA haben gezeigt, dass sich der Umsatz verringert hat und die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das Unternehmen soll sich daher nach Gesprächen mit der EA-Führung an Ubisoft und Activision gewandt haben.

Weder Disney, noch Ubisoft oder Activision haben das Gerücht bisher kommentiert, weshalb ihr die Insider-Angaben vorerst mit Vorsicht genießen solltet. Sollte sich das Ganze tatsächlich bewahrheiten, darf man gespannt sein, wer zukünftig die Star-Wars-Spiele entwickeln wird.