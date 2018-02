Kingdom Come - Deliverance: Nächster Patch erst in zwei Wochen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Seit gestern ist das realistische Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance offiziell auf dem Markt. Jedoch ist der Titel nicht ganz frei von Bugs, unter anderem ein Grund dafür, dass unser Test erst ein paar Tage nach Release erscheint (siehe entsprechende News).

Daniel Vávra, der Creative Director von Kingdom Come - Deliverance, erklärte nun via Twitter, dass bereits intensiv an Patches gearbeitet werde, die die Fehler beseitigen sollen. Allerdings werde dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Laut seiner Aussage sei das nächste Update, das diverse Bugfixes mit sich bringt, sowie Framedrops beheben soll, erst in circa zwei Wochen fertig.

Nach den zwei massiven Day-1-Patches, die zusammen knapp 30 GB wiegen, wurde nun immerhin ein weiteres Update für die PC-Version veröffentlicht. Die Konsolen-Fassungen sollen dieses in Kürze ebenfalls erhalten.