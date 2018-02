PC Linux MacOS

In unserem Noten-Vergleich zu Civilization 6: Rise and Fall führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Civilization 6: Rise and Fall

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele 2,10

(Schulnote) Große Veränderungen im Spielprinzip bringt die erste Erweiterung von „Civilization 6“ nicht, [...] Durch die große Menge an neuen Völkern und die präzisen Einschnitte im Gameplay, [...] hat sich „Rise and Fall“ eine „gute“ Note verdient. Gamona - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 89

v. 100 Mit dem Addon Rise and Fall wird das Intelligenzproblem zwar nicht behoben, aber es ist endlich kein Gamebreaker mehr für mich. Die KI macht die gleichen bekloppten Sachen wie in den früheren Spielen, verfolgt aber mittlerweile auch erkennbar Ziele. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

88

v. 100 In Rise and Fall funktioniert das mit der Loyalität zwar anders, aber das fordert mich auch dazu heraus entsprechende neue Strategien zu entwickeln. Aber gerade weil mir die neuen Features so gefallen, ärgert es mich, dass die Probleme der KI noch immer so offensichtlich sind. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 6.5

v. 10 Echtes Wohlgefühl oder gar Spannung wollten nicht aufkommen. Sicher: Keine KI spielt so gut wie ein Mensch. Aber die anderer Spiele schafft es, eigene Verwundete zu retten, feindliche zu killen und Städte zu erobern. Das schafft die KI von Civ 6 nicht oder nur versehentlich.

Durchschnittswertung 8.0

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.