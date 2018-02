PC XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem in den letzten zwei Stunden der Kritiker zu Forged Battalion und They Are Billions Jörg Langer und Heinrich Lenhardt urteilen durften, ob sie die entsprechenden Spiele nach der ersten Stunde freiwillig weiterspielen dürfen, geht die neueste SdK mit einer komplett anderen Besetzung an den Start. Genauer gesagt nehmen Harald Fränkel und Dennis Hilla die Kritikerrollen ein, und zwar in Kingdom Come - Deliverance.



Das Rollenspiel der Warhorse Studios wurde 2014 via Kickstarter finanziert und ist nun nach mehreren Verschiebungen erschienen. Von Anfang an warben die Macher mit einem vergleichsweise hohen Realismus, der beim Szenario im mittelalterlichen Böhmen im Jahr 1403 beginnt und sich durch diverse Spielmechaniken wie das Kampfsystem und das notwendige Essen sowie Schlafen zieht. Doch selbst einige der Kickstarter-Unterstützer von Kingdom Come Deliverance waren sich bis zuletzt nicht sicher, ob solche Funktionen nicht dem alles entscheidenden Spielspaß im Weg stehen könnten. Dieser Frage gehen Harald und Dennis nun unabhängig voneinander und völlig subjektiv auf den Grund.



Diese Stunde der Kritiker steht sowohl Premium-Usern als auch allen Spendern unserer Weihnachtsaktion 2017 zur Verfügung. Alle Infos und Leistungen zu unserem Premium-Angebot, zu denen auch die 1. Stunde uncut (dieses Mal mit Dennis und frei für alle) gehört, findet ihr gesammelt auf der Premium-Übersichtsseite. Darüber hinaus habt ihr mit dem Einzelkauf sowie dem Einsatz der GamersGlobal-Premium-Points zwei weitere Möglichkeiten, die Stunde der Kritiker anzusehen.



