Dead Space gratis in der „Auf's Haus“-Aktion auf Origin

PC 360 PS3

Electronic Arts bietet aktuell im Rahmen seines „Aufs Haus“-Programms das Horror-Adventure Dead Space kostenlos an. Der Titel wurde von Electronic Arts Redwood Shores Studio (später Visceral Games) entwickelt und erschien 2008 für PC, Xbox 360 und die PS3. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des Ingenieurs Isaac Clarke, der im Zuge einer Reparaturmission in einem entfernten Sternensystem an Bord des Abbau-Raumschiffs USG Ishimura entsendet wird. Schon kurz nach seiner Ankunft stellt er fest, dass die Crew des Raumschiffes von alptraumhaften Kreaturen niedergemetzelt wurde. Für Isaac beginnt nun ein Kampf ums Überleben.

Dead Space wurde in den nachfolgenden Jahren mit zwei Fortsetzungen bedacht. Dead Space 2 (Testnote: 9.0) erschien im Jahre 2011 und wurde von der Presse und den Fans ebenfalls mit Freuden aufgenommen. Nachdem Dead Space 3 (Testnote: 7.5) in puncto Qualität jedoch nicht an die beiden Vorgänger anknüpfen konnte und auch verkaufstechnisch hinter den Erwartungen zurückblieb, wurde die Reihe bis auf Weiteres auf Eis gelegt. Visceral Games wurde im Oktober 2017 im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen von Electronic Arts geschlossen.