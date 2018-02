Playstation Now: Preissenkung und weitere Titel im Programm

PS4

Sony Interactive Entertainment Europe hat den Preis für seinen Streaming-Service Playstation Now dauerhaft gesenkt. Der monatliche Preis des Dienstes wurde hierzulande für PC und die PS4 von ursprünglich 16,99 Euro auf 14,99 Euro angepasst. Darüber hinaus wurde das Angebot an Spielen um neun weitere Titel ergänzt. Unter anderem können nun Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0), Divinity - Original Sin (Testnote: 9.0) in der „Enhanced Edition“ und OlliOlli 2 - Welcome to Olliwood (Testnote: 8.0) gestreamt werden. Hier die komplette Liste im Überblick: