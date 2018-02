Devil May Cry am 27. Februar kostenlos via Twitch Prime

PC 360 XOne PS3 PS4

Wie Capcom letztes Jahr bekanntgegeben hat, wird die Devil May Cry HD Collection am 13. März dieses Jahres digital und im Handel für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Darin enthalten sind die drei Klassiker Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3 - Dante's Awakening. Bereits seit 2012 gibt es die Collection für Playstation 3 und Xbox 360 zu kaufen.

Wie der japanische Publisher nun ankündigte, wird euch die Originalversion von Devil May Cry am 27. Februar für PC über die Twitch Desktop App kostenlos zur Verfügung gestellt. Um diese Version euer Eigen nennen zu dürfen, braucht ihr einen Twitch-Prime-Account und müsst euch am genannten Tag einloggen. Solltet ihr noch keinen Account haben, könnt ihr beispielsweise ein 30-tägiges Amazon-Prime-Probeabo abschließen, das eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft enthält. Passend zur Ankündigung hat Capcom noch einen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt.