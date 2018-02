Die Drei von der Zankstelle 18: Bis auf die Unterhose - Nemesis-Spiele

Jeder von uns kennt vermutlich eines: Ein Spiel, das einfach nicht zu knacken ist. Ein Spiel, das Dir ins Gesicht lacht, Deine Fähigkeiten verhöhnt und Dich zu gleichzeitig zu einem weiteren Versuch auffordert. Ein Spiel, das Du am liebsten in den nächstgelegen Kamin werfen möchtest. Ein Spiel, das Du dann trotzdem nochmal spielst. Und es vielleicht gerade wegen seiner absoluten Weigerung, nett zu Dir zu sein, liebst.

Die drei GamersGlobal-User Hendrik -ZG-, st4tic -ZG- und Jürgen -ZG- legen in dieser Folge ihre Wunden offen und sprechen über Spiele, die Narben hinterlassen haben. Unter anderem geht es um Dirt Rally (zur Preview der Konsolen-Version) und The Amazing Spider-Man (zum Test, Note: 7.0). Aber auch so manche CPC- und Gameboy-Perle wird wieder ans Tageslicht befördert. Und wie der Titel der Folge nahelegt, ist auch der Klassiker Ghosts 'n Goblins unter den geadelten Titeln. Die von Jürgen damals gespielte CPC-Version ist wie so viele Spiele aus dieser Zeit in knapp acht Minuten durchspielbar ...

Welche Spiele haben Euch zum Äußersten getrieben? Gibt es auch bei Euch Titel, die Ihr gerne beendet hättet? Unter dieser News ist Platz für Lebensbeichten.