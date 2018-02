Overwatch: Gratiswochenende für PC und Konsolen geplant

PC XOne PS4

Nach dem Start des neuen Events „Jahr des Hundes“ in Overwatch (Testnote: 9.5) letzte Woche, bietet Blizzard am kommenden Wochenende wieder jedem Spieler die Gelegenheit, den Team-Shooter mit allen 26 Helden und 16 Karten auf allen unterstützten Plattformen kostenlos auszuprobieren. Die Gratisspielzeit beginnt am kommenden Freitag, den 16. Februar um 20:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird bis Montag, den 19. Februar, um 08:59 Uhr andauern.

Während der Testzeit stehen euch verschiedene Spielmodi zur Verfügung und ihr könnt eure Helden aufleveln und auch Lootboxen und Helden-Anpassungen freischalten. Solltet ihr euch im Anschluss für einen Kauf entscheiden, könnt ihr den Fortschritt mit übernehmen, so lange der Kauf mit dem selben Blizzard-, Xbox-Live- oder Sony-Entertainment-Account erfolgt, mit dem ihr auch das Gratiswochenende absolviert habt. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.