Sea of Thieves: Xbox-Bundles geplant, PC-Systemanforderungen

PC XOne

Sea of Thieves ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im kommenden Monat bringen Microsoft und Rare das Online-Piratenspiel Sea of Thieves für PC und die Xbox One in den Handel. Wie die jüngst entdeckten (und inzwischen wieder entfernten) Produkteinträge bei Amazon verraten, wird es für Konsolen-Fans auch Bundles mit der Xbox One X und der Xbox One S geben. Beiden Paketen liegt neben dem Spiel und dem üblichen Standard-Zubehör auch ein Monatsabo für Xbox Live Gold und Xbox Game Pass bei. Die offizielle Ankündigung dürfte in den nächsten Tagen erfolgen.

Darüber hinaus wurden die Systemanforderungen für die PC-Version von Sea of Thieves veröffentlicht. Dabei geben die Entwickler die passende Hardware-Konfiguration für verschiedene Grafikeinstellungen (von 540p bei 30 FPS bis 4k und 60 FPS) bekannt:

Für minimale Grafikeinstellungen mit 540p und 30 FPS:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (ab Version 1607)

Prozessor: Intel Iris Pro Graphics 6200 oder Intel Iris 540

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikspeicher: 1 GB VRAM

Grafikkarte: Onboard

Aktuelle Grafikgeneration: Onboard

Festplatte: 60 GB (5,400 RPM)

Für niedrige Grafikeinstellungen mit 720p und 30 FPS:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (ab Version 1607)

Prozessor: Intel Q9450 mit 2.6 GHz oder AMD Phenom II

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikspeicher: 1 GB VRAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 650 oder AMD Radeon 7750

Aktuelle Grafikgeneration: Nvidia Geforce GTX 1030 oder AMD R7 450

Festplatte: 60 GB (5,400 RPM)

Für mittlere Grafikeinstellungen mit 1080p und 30 FPS:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (ab Version 1607)

Prozessor: Intel i3 4170 mit 3.7 GHz oder AMD FX-6300 mit 3.5 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikspeicher: 2 GB VRAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 660 oder AMD R9 270

Aktuelle Grafikgeneration: Nvidia Geforce GTX 1050 Ti oder AMD RX 460

Festplatte: 60 GB (7,200 RPM)

Für empfohlene Grafikeinstellungen mit 1080p und 60 FPS:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (ab Version 1607)

Prozessor: Intel i5 4690 mit 3.5 GHz oder AMD FX-8150

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikspeicher: 4 GB VRAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 770 oder AMD R9 380x

Aktuelle Grafikgeneration: Nvidia Geforce GTX 1060 oder AMD RX 470

Festplatte: 60 GB (7,200 RPM)

Für Ultra-Einstellungen mit 4k und 30 FPS:

Betriebssystem: Windows 10 Anniversary (ab Version 1607)

Prozessor: Intel i5 4690 mit 3.5 GHz oder AMD FX-8150

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikspeicher: 8 GB VRAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 980 Ti oder AMD RX Vega 56

Aktuelle Grafikgeneration: Nvidia Geforce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56

Festplatte: 60 GB (SSD)

Für Ultra-einstellungen mit 4K und 60 FPS: