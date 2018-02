Ubisoft: Geschäftsbericht für drittes Quartal 2017/2018 veröffentlicht

Ubisoft hat den offiziellen Finanzbericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 veröffentlicht. Diese behandeln konkret den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember des aktuellen Fiskaljahres, das am 31. März 2018 enden wird. Laut dem Dokument konnte das Studio einen Umsatz von 725 Millionen Euro einfahren, was nicht nur eine Steigerung um 36,8 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr bedeutet, sondern zudem das ursprüngliche Ziel von 630 Millionen Euro deutlich übersteigt.

Nicht ganz unschuldig an dem Erfolg des Unternehmens sei Assassin's Creed Origins (im Test, Note: 9.0), das im besagten Zeitraum der drittbest verkaufte Titel im gesamten Europa-Arabien-Afrika-Raum gewesen sei. Aber auch der Erfolg der Nintendo Switch helfe dem Unternehmen, hier ist Ubisoft dank Titeln wie Mario + Rabbids - Kingdom Battle (im Test, Note: 8.0) laut eigener Aussage der größte Third-Party-Hersteller. Durch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Technologieunternehmen Tencent sowie dem französischen Publisher Ketchapp wolle man zudem die Umsätze auf dem Mobile-Markt stärken.

Für das aktuell laufende vierte Quartal des Geschäftsjahres erwartet Ubisoft Umsätze in Höhe von 449 Millionen Euro. Interessant ist hier, dass geringere Einnahmen erwartet werden, als im Vorjahresquartal. Generiert werden sollen diese durch die Veröffentlichung von Far Cry 5 (GG-Preview), die beiden DLCs für Assassin's Creed Origins, sowie Erweiterungen für For Honor (im MP-Test, Note: 7.0) und Rainbow Six - Siege (im Test, Note: 7.0). Ubisoft ist sich zudem der Wichtigkeit von Games as a Service bewusst, weshalb beispielsweise For Honor und Rainbow Six - Siege kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt werden sollen. Dabei werde allerdings Wert darauf gelegt, die Spieler nicht durch übermäßige Mikrotransaktionen zu verschrecken.

Den kompletten Finanzbericht sowie eine zugehörige Präsentation (in englischer Sprache) findet ihr in den Quellen verlinkt.