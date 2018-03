Kingdom Come - Deliverance: Trotz Bugs durchgespielt [Update zu 1.3.3]

PC XOne PS4 Linux MacOS

Update 17.3.2018 11:30 Uhr:

Da mittlerweile zumindest auf PC Patch 1.3.3 erschienen ist, wollen wir euch die folgende Erkenntnis nicht vorenthalten: Zumindest in der PC-Version ist auch über einen Monat nach Release Kingdom Come Deliverance in einem stark verbuggten und zudem von zahlreichen Schlampigkeiten und Balanceproblemen geplagten Zustand. Unsere Warnung aus unserem Testbericht, dass nur sehr fehlertolerante Spieler zugreifen sollten, gilt zumindest für die PC-Version uneingeschränkt weiter.

Update 16.2.2018 21:00 Uhr:

Nach Installation von patch 1.03 verschwand der Endlos-Laden-Bug (direkt vor dem Ende) und wir konnten das Spiel vollends durchspielen.

Update 16.2.2018:

Nach rund 65 Stunden intensiver Spielzeit (die Spielzeit-Uhr zeigt netto 42 Stunden) kommt unser Tester, offensichtlich kurz vor Schluss (wir wollen die genauen Umstände hier nicht spoilern) nicht mehr weiter: Die PS4 Pro lädt und lädt, aber der nächste Missionsabschnitt will nicht beginnen. Unser Tester hat die fünf- bis sechsminütige vorherige Szene achtmal gespielt, der Effekt war immer der gleiche. Als letzte Hoffnung bleibt ihm nun, dass es der neueste Patch auf 1.03 mit rund 20 GB richten wird. Das warten wir noch ab, danach werden wir so schnell wie möglich unsere Review des Spiels beenden und unseren großen Testbericht veröffentlichen. Nach jetzigem Stand ist Kingdom Come - Deliverance für uns auf der PS4 Pro mit Programmversion 1.02 nicht durchspielbar.

Update 14.2.2018:

Mittlerweile hat unser Tester Benjamin Braun bei Kingdom Come - Deliverance über 40 Stunden auf der Nettospielzeit-Uhr, von denen jedoch rund zehn Stunden "verschwendet" waren aufgrund von Plotstopper-Bugs, die langes Herumprobieren und dann Zurückgehen in den Spielständen um teils mehrere Stunden verursachten.

5 Stunden verlor er aufgrund des unten geschilderten KCD-Plotstopper-Bugs mit einer besonders anhänglichen Person.

rund 3 Stunden verlor er durch einen Hauptquest-Bug mit einer verschwundenen Leiche, der man ein wichtiges Schriftstück abnehmen muss.

rund 2 Stunden durch weitere Bugs, die das Neuladen eines früheren Spielstands nötig machten

Aktuell macht ihm ein weiterer Hauptquest-Bug zu schaffen, in der Quest "Alles, was glitzert": Plötzlich fehlen die Questmarker, sodass der Ort, den ein NPC beschreibt, sehr schwer zu finden ist. Außerdem hat dieser seine kriminellen Aktivitäten bereits zugegeben, wird im Questlog aber weiterhin nur als "verdächtig" geführt. Wir hoffen sehr, dass dies kein weiterer Plotstopper-Bug ist, der abermaliges Zurückgehen um mehrere Stunden in den Savegames erfordert.

Ursprüngliche Meldung vom 13.2.2018:

Seit heute morgen ist Kingdom Come - Deliverance erhältlich, und macht sich gleich mal mit einem riesengroßen Day-One-Patch beliebt. Leider können wir euch aktuell keinen Test bieten, da es der Publisher versäumt hat, uns rechtzeitig zu bemustern.

Seit Samstag testen wir mit einer selbst gekauften PS4-Fassung und können auch nach dem Day-1-Patch (der bereits am Samstag erhältlich war und von uns sofort verwendet wurde) keine Bug-Entwarnung geben. KCD ist ein sperriges und nicht zu 100% geschliffenes Spiel. Ein besonders seltsamer Bug kostete unseren Tester mehrere Stunden, weil ein NPC ihm dauerhaft folgte und sämtliche Cutscenes sowie Dialoge unterbrach, sodass weder Story-Progression noch Handel möglich war. Zwar entwickelte unser Tester eine Strategie dagegen (Schnellreise per Pferd in eine andere Stadt, um dann mehrere Minuten ungestört zu haben, bevor der Bug-NPC wieder auftauchte), musste aber irgendwann einsehen, dass der NPC nicht verschwinden würde und das Spiel so nicht durchspielbar war. Er kehrte dann zu einem früheren Spielstand zurück.

Durchspielen ist übrigens unser Ziel bei Kingdom Come - Deliverance; wir hoffen, euch am Freitag einen großen, umfangreichen, soliden Test bieten zu können. Bereits erschienen (ausnahmsweise frei für alle) ist Dennis‘ Stunde Uncut, die eigentliche Stunde der Kritiker folgt morgen, und auch ein 4K-Vergleichsvideo PS4 Pro / PC ist in Vorbereitung.