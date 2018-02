Kingdom Come - Deliverance: Bugs & späte Testversionen // Darum kein Test

PC XOne PS4 Linux MacOS

Seit heute morgen ist Kingdom Come - Deliverance erhältlich, und macht sich gleich mal mit einem riesengroßen Day-One-Patch beliebt. Leider können wir euch aktuell keinen Test bieten, da es der Publisher versäumt hat, uns rechtzeitig zu bemustern.

Seit Samstag testen wir mit einer selbst gekauften PS4-Fassung und können auch nach dem Day-1-Patch (der bereits am Samstag erhältlich war und von uns sofort verwendet wurde) keine Bug-Entwarnung geben. KCD ist ein sperriges und nicht zu 100% geschliffenes Spiel. Ein besonders seltsamer Bug kostete unseren Tester mehrere Stunden, weil ein NPC ihm dauerhaft folgte und sämtliche Cutscenes sowie Dialoge unterbrach, sodass weder Story-Progression noch Handel möglich war. Zwar entwickelte unser Tester eine Strategie dagegen (Schnellreise per Pferd in eine andere Stadt, um dann mehrere Minuten ungestört zu haben, bevor der Bug-NPC wieder auftauchte), musste aber irgendwann einsehen, dass der NPC nicht verschwinden würde und das Spiel so nicht durchspielbar war. Er kehrte dann zu einem früheren Spielstand zurück.

Durchspielen ist übrigens unser Ziel bei Kingdom Come - Deliverance; wir hoffen, euch am Freitag einen großen, umfangreichen, soliden Test bieten zu können. Bereits erschienen (ausnahmsweise frei für alle) ist Dennis‘ Stunde Uncut, die eigentliche Stunde der Kritiker folgt morgen, und auch ein 4K-Vergleichsvideo PS4 Pro / PC ist in Vorbereitung.