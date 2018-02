Camelot Unchained: Beta startet am 4. Juli

PC

In einem etwa einstündigen Youtube-Video hat das Entwicklungsstudio City State Entertainment den Termin für den Start der Beta des teilweise über Kickstarter finanzierten MMOs Camelot Unchained bekannt gegeben. Demnach soll der Betatest für den Nachfolger im Geiste des MMORPG-Oldies Dark Age of Camelot in diesem Jahr am 4. Juli beginnen.

Darüber hinaus legten die Entwickler den 12. Juni für den so genannten "Feature Lock" fest. Nach diesem Termin werden keine neuen Inhalte mehr in die aktuelle Alphaversion eingebaut, sondern nur noch Bugs ausgemerzt. Aus der Alphaversion abzüglich der Bugs entsteht dann die Betaversion. Im Verlauf des Betatests, der mehrere Monate dauern soll, möchten die Entwickler allerdings weitere Features hinzufügen.

Darüber hinaus hat der CEO von City State Entertainment, Marc Jacobs, der MMO-Website Massively Overpowered ein Interview gegeben, in dem er Einzelheiten über den Fortgang der Arbeiten an dem inzwischen stark verspäteten Titel verrät. Unter anderem hat sich das Studio von einer Investoren-Gruppe eine Kapitalspritze über 7,5 Millionen US-Dollar sichern können. Den Link zum Interview findet ihr unterhalb dieser News.