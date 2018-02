Steamworld Dig 2 erscheint für Nintendo 3DS

PC Switch PS4 3DS PSVita Linux MacOS

Wie der schwedische Entwickler Image & Form kürzlich auf der offiziellen Website bekannt gab, könnt ihr das Metroidvania-2D-Bergbauabenteuer Steamworld Dig 2 ab dem 22. Februar 2018 im Nintendo eShop für 19,99 Euro auf dem Nintendo 3DS erwerben. Der 2D-Platformer soll auch für die 3D-Darstellung optimiert worden sein. Der Titel ist bereits seit September 2017 auf PC (sowie Linux und MacOS), Playstation 4, Playstation Vita (im Cross-Buy) und Nintendo Switch erhältlich. Auch eine DRM-freie Version steht euch auf GOG zur Verfügung.

In Steamworld Dig 2 übernehmt ihr die Rolle der Roboter-Dame Dorothy, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Freund Rusty ist - dem Held des ersten Teils. Wie bereits im ersten Teil müsst ihr euch, mit einer Spitzhacke bewaffnet, immer tiefer durch die Spielwelt graben. Dabei werdet ihr eigene Wege freischaufeln müssen, um an die verborgenen Schätze und Rohstoffe in den Minen zu gelangen. Rüstung und Equipment könnt ihr nach dem Verkauf der gesammelten Güter aufrüsten und so neue Areale erreichen. Je tiefer ihr grabt, desto widerstandsfähiger wird die Erdkruste und umso schwerer die Gegner.

Unter Tage werden euch auch einige Rätsel und Sprungeinlagen begegnen. Außerdem sorgen verschiedene Charaktere mit kurzen Dialogen immer wieder für etwas Abwechslung. Im Gegensatz zu den prozedural generierten Welten im ersten Teil, sind bei Steamworld Dig 2 die Welten per Hand gestaltet worden. Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zu Gemüte führen.