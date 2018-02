Kingdom Come - Deliverance: Trailer stimmt auf den Release ein

PC XOne PS4 Linux MacOS

Auch wenn der eine oder andere Vorbesteller seine Version von Kingdom Come - Deliverance (Preview) durch vorschnelle Händler bereits erhalten hat, findet der offizielle Release des Mittelalter-Rollenspiels erst am morgigen Dienstag, den 13. Februar statt. Auf diesen stimmt euch der Entwickler Warhorse Studio mit einem heute veröffentlichten Launch-Trailer ein.

Die deutschsprachige Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Wer die englischsprachige Fassung bevorzugt, findet diese in den Quellenangaben verlinkt. Die Steam-Version des Spiels soll morgen um 9:00 Uhr (deutscher Zeit) freigeschaltet werden. Kleine Anmerkung am Rande: In der englischen Version des Clips (für Nordamerika und Großbritannien) wurden die beiden (ehrlich gesagt ziemlich harmlosen) Sexszenen entfernt.