Kurztest: Dynasty Warriors 9 – Massenkeilerei mit Open-World-Zusatz

Kämpfen wie früher

Dem Kenner fällt es auf: Wir haben einen deutlich niedrigeren Level als der Boss und kriegen dementsprechend die Hucke voll.

Hoch zu Ross

Hoch zu Ross geht es in die Schlacht.

Fazit

Actionspiel mit Taktik- und RPG-Elementen

Einzelspieler

Auch für Einsteiger geeignet

Preis am 12.2.2018: 69,99 Euro (auch für PC und Xbox One erhältlich)

In einem Satz: Tendenziell monotone Massenschlachten mit riesiger Open World.

Unsere Rubrik "Kurztest" orientiert sich an unserer beliebten "Check"-Kategorie und verzichtet wie diese auf eine Note, stammt aber von der Redaktion oder einem bezahlten Autor. Die Idee dahinter ist, dass wir mit wenigen Stunden Spiel-Aufwand unsere Eindrücke über Spiele an euch weitergeben, die sonst vielleicht gar nicht vorgestellt würden.Die-Reihe existiert bereits seit der Playstation-1-Ära und kann dementsprechend auf eine über 20jährige Geschichte zurückblicken. In diesem Zeitraum konnte die Schnetzte-dich-durch-Horden-von-Feinden-Serie viele treue Fans für sich gewinnen. Der neueste Ablegerwill die klassische Formel durch eine Open World (theoretisch von ganz China) aufpeppen. Wir haben die PS4-Pro-Version des gerade erschienenen Titels mehrere Stunden lang angetestet.Es ist das Zeitalter der drei Königreiche. Der böse Zhang Jiao will mit seinen "Gelben Turbanen" China unterjochen. Wir spielen den (historisch verbürgten) Helden Cao-Cao, der Turbanen und Bösewichtern heimleuchten will. Im Laufe des Spiels schaltet ihr übrigens über 80 Helden frei, die ihr dann beliebig übernehmen dürft.Am grundlegenden Spielprinzip der Warriors-Reihe ändert der neunte Teil nichts. Wir stürzen uns als mitkämpfender Feldherr in Massenschlachten im Krieg der drei Königreiche. Die meisten Gegner sind einfaches Fußvolk. das wir im Dutzend wegfegen. Mit jeweils einem Schlag, wohlgemerkt. Wohl deswegen attackieren uns die niederen Soldaten in der Regel gar nicht erst, sondern warten fatalistisch darauf, von uns umgehauen zu werden. In jedem Trupp gibt es allerdings höherrangige Gegner, die zwei Lebensbalken haben und tatsächlich zurückschlagen.Die Waffenauswahl reicht von Schwertern über Kriegshämmer bis hin zu Lanzen und Fernkampfwaffen. Den Löwenanteil eurer Zeit verbringt ihr in Dynasty Warriors 9 aber ganz klar im Nahkampf. Wir attackieren mit leichten und schweren Hieben, zudem stehen die "Auslöseangriffe" zur Verfügung. Diese aktiviert ihr durch Gedrückthalten einer Schultertaste in Kombination mit einer der vier Aktionstasten. Mithife der Auslösenangriffe schleudert ihr Feinde in die Luft, betäubt sie oder führt einen herben Schlag nach unten aus. Abgerundet wird das Repertoire unseres Recken durch Spezialangriffe, die je nach gespieltem Held verschiedene Elementar-Effekte haben, sowie Musou getaufte Sonderfähigkeiten. Durch diese könnt ihr direkt eine halbe Garnison vernichten, 15 Gegner sind so schnell vom Bildschirm gefegt. Jedoch könnt ihr die effektiven Attacken eben auch nur auslösen, wenn die entsprechende Leiste gefüllt ist. Dies geht – wie könnte es anders sein – durch das Ausschalten von Gegnern.Auch in Dynasty Warriors 9 dreht sich alles um Knotenpunkte, die wir auf jeder Map erobern müssen. Und zwar, indem wir Festungen und Basen einnehmen. Was dafür nötig ist, ahnt ihr vermutlich schon: Es gilt, den gegnerischen Truppen lange genug auf die virtuellen Kartoffeln zu hauen. Je mehr Lager wir für uns gewinnen, umso mehr Soldaten kämpfen an unserer Seite und dementsprechend leichteres Spiel haben wir bei der finalen Schlacht der aktuellen Mission.Zudem leveln wir so unseren Charakter auf, was unbedingt nötig ist, um den jeweiligen Boss auszuschalten. Zwar können wir relativ bald nach Beginn einer Mission in Richtung Obermotz reiten, sehen aber eben auch kein Land gegen ihn. Dieses System verleiht Dynasty Warriors 9 eine gewisse taktische Tiefe.Theoretisch können wir von Beginn an ganz China bereisen. Die zoomende Weltkarte zeigt aktuell zugängliche Missionen sowie feindliche Armeen. Euer Einfluss wird mit blauen Kreisen gezeigt, der feindliche mit roten. Per Schnellreise legt ihr größere Entfernungen zurück, theoretisch kann man wohl aber auch in der 3D-Grafik von jedem Punkt A nach B kommen. Bei Nutzung der Schnellreise (dazu muss das Ziel natürlich freigeschaltet sein) verstreicht Ingame-Zeit. So kann es leicht passieren, dass ihr mitten in der Nacht an eurem Reiseziel ankommt. Wie aus der angeblich aus Satellitenbildern zusammengesetzten Karte die eigentliche 3D-Umgebung wird, wissen wir nicht, wir vermuten eine Art prozedurale Generierung.Damit wir in der neuen Open World flott voran kommen, können wir jederzeit unser treues Ross herbeirufen. Natürlich ist es auch möglich, von dessen Rücken aus auf unsere Gegner loszugehen, sowie direkt in eine feindliche Armee zu reiten, um so deren Soldaten schon einmal zu schwächen.Eine Neuigkeit, die die Open World mit sich bringt, ist das Jagen. Wir können Tiger, Bären und Hirsche erlegen, um aus den gewonnenen Rohstoffen neue Tränke, Waffen und Rüstungen zu fertigen. Manche Wildtiere kommen uns wohl auch zur Hilfe, wenn wir es richtig anstellen. Auch warten in der Welt allerhand Schätze und Ressourcen, die wir verkaufen oder weiterverarbeiten können. Über Aussichtstürme (Hallo Ubisoft!) decken wir zudem die Karte immer weiter auf. Ob diese Elemente Dynasty Warriors 9 zu einem Rollenspiel light machen oder eher unnützes Beiwerk sind, konnten wir in der Kürze der Antest-Zeit nicht herausbekommen.Was wir aber sagen können: Trotz der Darstellung von hunderten Soldaten gleichzeitig und trotz der ehrfurchtgebietend großen Open World ist die Technik enttäuschend. Wir erlebten matschige Texturen, schlecht angepasste deutsche Texte und eine regelmäßige stockende Framerate, sobald die Gegnerdichte sich erhöhte.Dynasty Warriors 9 bietet Serienfreunden zum größten Teil Altgewohntes, nämlich leicht taktische Metzelorgien vor Schlachten-Hintergrund. Die große Neuerung ist die Open World, doch ob die das Spielgefühl wesentlich verändert, wagen wir zu bezweifeln: Letztlich balgt ihr euch um Knotenpunkte auf dem Schlachtfeld und versucht, Bosse zu legen – ob ihr dann auf einer stilisierten Weltkarte die nächste Mission anklickt oder (theoretisch) wirklich dorthin reiten könnt, macht aus unserer Sicht keinen großen Unterschied. Und auch vom Jagen erwarten wir uns keine deutlichen Spielspaß-Impulse. So weit unsere Vermutung, wir haben Dynasty Warriors 9 für diesen Kurztest nur einige Stunden gespielt.Das Wichtigste ist: Die Massenschlachten funktionieren wie eh und je. Allerdings sei hier explizit erwähnt, dass der Spielablauf auch schnell ermüdend werden kann – stundenlang auf sich wiederholende Feinde einzudreschen gefällt sicherlich nicht jedem. Fans der Serie wissen und schätzen genau diese Spielmechanik, erfreuen sich an immer neuen freigeschalteten Helden, mit denen sie dann beispielsweise Festungstore von innen öffnen oder wilde Reiterattacken anführen.