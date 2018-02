Dishonored 2: Graphic Novel angekündigt - erscheint noch diesen Monat

PC XOne PS4

Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske ab 12,45 € bei Amazon.de kaufen.

Der Publisher Titan Comics hat eine neue Graphic Novel zu Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (Testnote: 9.0) angekündigt. Diese wird schon Anfang der kommenden Woche, am 20. Februar 2018, unter dem Titel Dishonored - The Peeress and The Price in den Handel kommen. Der 64 Seiten umfassende Roman setzt direkt nach dem Ende von Dishonored 2 an und rückt erneut die beiden Protagonisten Emily und Corvo in den Vordergrund, die nach den Ereignissen in Karnaca nach Dunwall zurückkehren, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen.

Geschrieben wurde der Roman von Michael Moreci (Roche Limit, Suicide Squad - Secret Files), während die Zeichnungen von Andrea Olimpieri (frühere Dishonored-Comics) und die Farben von Mattia Iacono (Dark Souls) stammen. Der Preis für die gebundene Ausgabe liegt bei 15,99 Euro. Ihr könnt die Novel bereits bei teilnehmenden Händlern, darunter Amazon, vorbestellen.