Qube 2: Toxic Games gibt Release-Termin bekannt

PC XOne PS4

Nachdem Toxic Games bereits letzten Monat das erste Quartal dieses Jahres als Release-Zeitraum für das kommende Puzzle-Adventure Qube 2 (im gamescom-Bericht) festlegte, gab das Studio nun auch einen konkreten Termin für die Veröffentlichung bekannt. Der Titel wird demnach ab dem 13. März 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

„Wir sind sehr stolz darauf, welche Gestalt (und das ist kein absichtliches Wortspiel) Qube 2 nach beinahe fünf Jahren Entwicklung angenommen hat“, so Managing-Director Dan Da Rocha. Die Arbeit am Vorgänger sei noch ein Lernprozess gewesen, doch nach einem halben Jahrzehnt realer Erfahrung in der Industrie habe man nun sein Traum-Premiumprodukt erschaffen. „Wir hoffen, dass ihr beim Spielen so viel Spaß habt, wie wir bei der Entwicklung gehabt haben“.

Wie die Entwickler über die offizielle Facebook-Seite angeben, wird der Release der PC-Version via Steam, Humble Store, Green Man Gaming, sowie DRM-frei über GOG.com erfolgen.