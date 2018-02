Die GG-Redakteure würden sich zwar alles andere als jeck bezeichnen, doch ganz um den Karneval und Fasching, der derzeit in ausgewählten Gegenden Deutschlands stattfindet, kommen auch sie nicht herum. Doch keine Sorge, liebe Karnevalsmuffel, Jörg und Christoph lenken das Gespräch im heutigen Montagmorgen-Podcast schnell auf die Themen, die euch wirklich interessieren: Videospiele. Was haben die beiden gespielt, um was werden sie sich bei GamersGlobal für euch in den nächsten Tagen kümmern? Im Thema der Woche sprechen die beiden die aktuelle Bemusterungspolitik an, die in kurzer Zeit in zwei Fällen dafür gesorgt hat, dass wir euch nicht pünktlich zum Embargo-Ende mit ausführlichen Tests bedienen konnten respektive können.

Alle Themen in der Übersicht:

00:27 Jörg und Christoph wünschen einen guten Morgen

01:05 Alaaf und Helau – Jörg ist Schuld, er brachte Karneval zur Sprache

02:19 Shawn Mendes – wer?!?

03:22 Christoph hat Spintires - Mudrunner (im Check) gespielt und ist fasziniert

04:10 Shadow of the Colossus (im Test) hat er eine zweite Chance gegeben – zum Glück!

05:16 Jörg berichtet ausführlich und vorab zum Test von Civilization 6: Rise and Fall

10:11 Die Serie Altered Carbon hat ihn wieder vom Netflix-Abo überzeugt

13:51 GamersGlobal in der Vorschau: Diese Woche mit Kingdom Come - Deliverance in der Stunde der Kritiker, in der Uncut-Stunde und natürlich im Test, Bayonetta 2 im Switch-Videotest, Crossing Souls im Indie-Test und Dynasty Warriors 9 im Check

17:09 Das Thema der Woche dreht sich um die aktuelle Bemusterungspolitik der Hersteller. Konkret bekamen wir weder bei Civilization 6: Rise and Fall und Kingdom Come Deliverance früh genug Testmuster, um euch zum Spiel-Release mit einem Test informieren zu können. Christoph und Jörg reden über die möglichen Gründe und Folgen für GamersGlobal. Wir freuen uns auf eure Meinungen zu dem Thema in den Kommentaren!

32:41 SaRaHk möchte wissen, ob wir noch Printmagazine kaufen.

35:19 Labrador Nelson erkundigt sich, ob wir einen unserer Beiträge bei der gamesweek.berlin einreichen wollen.

erkundigt sich, ob wir einen unserer Beiträge bei der gamesweek.berlin einreichen wollen. 37:06 Außerdem sorgt er sich, dass unsere Testzeit bei kürzeren Tests ebenfalls kürzer wird.

39:59 endymi0n fragt, ob wir uns Into the Breach der FTL-Macher anschauen.

fragt, ob wir uns der -Macher anschauen. 41:39 Ein letztes Mal Karneval, diesmal als Rausschmeißer.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!