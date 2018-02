Past Cure: PC-Demo zum Stealth-Action-Adventure angekündigt

PC XOne PS4

Das ursprünglich für 2017 geplante und mehrmals verschobene Stealth-Action-Adventure Past Cure (im Anspielbericht) wird noch diesen Monat auf dem PC und den Konsolen das Licht der Welt erblicken. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung hat der Entwickler Phantom 8 Studio eine Demo angekündigt, die euch einen ersten Einblick in den Titel gewähren soll. Einen Download-Button gibt es bereits, allerdings funktioniert dieser noch nicht. Die Anspielversion soll voraussichtlich am kommenden Samstag, den 17. Februar 2018, verfügbar werden.

Von den Entwicklern wird Past Cure als ein düsterer Psychothriller bezeichnet, der ein intensives und storybasiertes Film-Flair-Erlebnis mit Schleich- und Kampfelementen vereint. Ihr schlüpft in die Rolle des Elitesoldaten Ian, der durch geheime militärische Experimente mit übernatürlichen mentalen Fähigkeiten ausgestattet wurde. Aufgrund der jahrelangen Qualen leidet Ian an Gedächtnisverlust und anderen Nebenwirkungen. Gemeinsam mit seinem Bruder beschließt er, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Suche nach den Drahtziehern führt ihn in eine kriminelle Unterwelt, wo er mehr und mehr dazu gezwungen wird, seine Kräfte zu gebrauchen, um am Leben zu bleiben. Doch durch den Einsatz seiner Fähigkeiten beginnen auch die Grenzen zwischen Traum und Realität immer mehr zu verwischen und schon bald zieht Ian die Aufmerksamkeit einer albtraumhaften Kraft jenseits des menschlichen Verstandes auf sich ...

Past Cure soll am 23. Februar für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Vergangene Woche hat das Studio einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Wer das Video verpasst hat, kann sich den Clip unterhalb dieser Zeilen anschauen.