Kingdom Come - Deliverance: Verärgerung bei Kickstarter-Unterstützern

Morgen, am 13. Februar, erscheint das Mittelalter-RPG Kingdom Come - Deliverance (in der Preview) von Entwickler Warhorse Studios für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One. Nach der Ankündigung des umfangreichen Day-One-Patches, die bei vielen Unterstützern und Käufern mit langsamen Internet-Verbindungen bereits zu Unmut führte, sieht sich das Studio nun deutlicher Kritik einiger Kickstarter-Backer gegenüber.

Im offiziellen Forum melden sich einige Unterstützer des Spiels zu Wort, die ihre physischen Editionen bereits erhalten haben, deren Umfang jedoch nicht den ursprünglichen Zusagen der Kickstarter-Kampagne und den darin aufgeführten Reward Tiers entspricht. Erst danach ging Warhorse mit einem Kickstarter-Update (siehe Quellenangabe) auf die fehlenden und verschobenen Inhalte ein. So wird das Making-of-Video, das auf DVD beiliegen sollte, erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Das gedruckte Handbuch wurde komplett gestrichen mit Verweis auf die Ingame-Hilfe. Darüber hinaus wird das Spiel, anders als in einigen Belohnungsstufen versprochen, nur in einer Pappschachtel statt in einer Steelbox verschickt. Zu guter Letzt werden die T-Shirts nicht in verschiedenen, sondern nur in einer Standardgröße ausgeliefert.