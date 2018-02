Star Citizen: 178 Mio. geknackt / Videos zu Waffen und Weltraumkämpfen

PC Linux

Nachdem die Finanzierungskampagne für das Science-Fiction-Weltraumspiel Star Citizen mit 177 Millionen US-Dollar bereits ein neues Ziel erreichte, wurde den Angaben des Entwicklers Cloud Imperium Games zufolge inzwischen eine weitere Million für die Entwicklung des Spiels gesammelt. Und während die Arbeiten am geplanten März-Alpha-Update 3.1 weiter voranschreiten, versorgen die Entwickler die Fans mit neuem Videomaterial zum Spiel.

Das erste Video, das ihr euch weiter unten anschauen könnt, ist die wöchentliche „Around the Verse“-Episode, in der die Macher über das Balancing der Waffen sprechen. Dabei könnt ihr auch einen ersten Blick auf die Charakteranpassung werfen. Das zweite Video, das ihr in den Quellenangaben verlinkt findet, ist eine „Reverse the Verse“-Episode. In dieser werden von den beiden Tech-Designern John Crewe und Andy Nicholson die Weltraumkämpfe thematisiert.